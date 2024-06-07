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Kalem duası okunuşu nasıl? YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! YKS, AYT, TYT'de başarı için okunacak dualar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) gibi önemli sınavlar öncesinde milyonlarca üniversite adayı ve aileleri, sınav stresiyle başa çıkabilmek ve başarıyı artırmak için dualara yöneliyor. Bu nedenle sınav duaları sık sık araştırılıyor. İşte YKS, AYT, TYT'de başarı için okunacak dualar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 23:24
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YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! Kalem duası okunuşu nasıl? YKS, AYT, TYT’de başarı için okunacak dualar

"YKS sınav duası" ve "Sınava girmeden okunacak dualar" milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sınav günü, öğrenciler kadar onların aileleri de büyük bir heyecan içinde oluyor. Anneler, çocuklarının başarılı olması için okudukları zihin açıklığı duasıyla hem manevi destek sağlıyor hem de onların motivasyonunu yükseltiyor. İşte sınavlarda okunacak dualar!

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YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! Kalem duası okunuşu nasıl? YKS, AYT, TYT’de başarı için okunacak dualar

KALEM SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1. Nun velkalemi ve ma yesturune.
2. Ma ente binı'meti rabbike bimecnunin.
3. Ve inne leke leecren ğayre memnunin.
4. Ve inneke le'ala hulukın 'azıymin.
5. Fesetubsıru ve yubsırune.
6. Bieyyikumulmeftunu.
7. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle'an sebiylihi ve huve a'lemu bilmuhtediyne.
8. Fela tutı'ılmukezzibiyne
9. Veddu lev tudhinu feyudhinune.
10. Ve la tutı' kulle hallafin mehiyni.
11. Hemmazin meşşain binemiymin.
12. Menna'ın lilhayri mu'tedin esiymin.
13. 'utullin ba'de zalike zeniymen.
14. En kane za malin ve beniyne.
15. İza tutla 'aleyhi ayatuna kale esatıyrulevveliyne.
16. Senesimuhu 'alelhurtumi.
17. İnna belevnahum kema belevna ashabelcenneti iz aksemu leyasri munneha musbihıyne.
18. Ve la yestesnune.
19. Fetafe 'aleyha taifun min rabbike ve hum naimune.
20. Feasbehat kessariymi.

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YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! Kalem duası okunuşu nasıl? YKS, AYT, TYT’de başarı için okunacak dualar

21. Fetenadev musbihıyne.
22. Eniğdu 'ala harsikum in kuntum sarimiyne.
23. Fentaleku ve hum yetehafetune.
24. En la yedhulennehelyevme 'aleykum miskiynun.
25. Ve ğadev 'ala hardin kadiriyne.
26. Felemma reevha kalu inna ledallune.
27. Bel nahnu mahrumune.
28. Kale evsetuhum elem ekul lekum levha tusebbihune.
29. Kalu subhane rabbina inna kunna zalimiyne.
30. Feakbele ba'duhum 'ala ba'dın yetelavemune.
31. Kalu ya veylena inna kunna tağıyne.
32. 'asa rabbuna en yubdilena hayren minha inna ila rabbina rağıbune.
33. Kezalikel'azabu ve le'azabul'ahıreti ekberu lev kanu ya'lemune.
34. İnne lilmuttekıyne 'ınde rabbihim cennatin ne'ıymi.
35. Efenec'alulmuslimiyne kelmucrimiyne.
36. Ma lekum keyfe tahkumune.
37. Emlekum kitabun fiyhi tedrusune.
38. İnne lekum fiyhu lema tehayyerune.
39. Em lekum eymanun 'aleyna baliğatun ila yevmilkıyameti inne lekum lema tahkumune.
40. Selhum eyyuhum bizalike ze'ıymun.

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YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! Kalem duası okunuşu nasıl? YKS, AYT, TYT’de başarı için okunacak dualar

41. Emlehum şureka'u felye'tu bişurekaihim in kanu sadikıyne.
42. Yevme yukşefu 'an sakın ve yud'avne ilessucudi fela yestetıy'une.
43. Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zillefun ve kad kanu yud'avne ilessucudi ve lum salimune.
44. Fezerniy ve men yukezzibu bihazelhadiysi senestedricuhum min haysu la ya'lemune.
45. Ve umliy lehum inne keydiy metiynun.
46. Em tes'eluhum ecren fehum min mağremin muskalune.
47. Em 'ındehumulğaybu fehum yektubune.
48. Fasbir lihukmi rabbike ve la tekun kesahıbilhuti iz nada ve huve mekzumun.
49. Levla en tedarekehu nı'metun min rabbihi lenubize bil'arai ve huve mezmumun.
50. Fectebahu rabbuhu fece'alehu minessalihıyne.
51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun.
52. Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

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YKS sınav duası! Sınava girmeden okunacak dualar! Kalem duası okunuşu nasıl? YKS, AYT, TYT’de başarı için okunacak dualar

KALEM SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.
2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.
3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.
4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.
6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.
7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.
8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.
9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.
10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,
11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,
12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,
13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,
14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).
15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.
16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.
17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.
18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).
19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,
20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.