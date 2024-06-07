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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında 300 bin yorgun binadan 2 bini her an yıkılabilir. Peki İstanbul'un hangi ilçeleri risk altında? İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 13:18
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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

Peş peşe yaşanan çökmeler üzerine gözler kentteki birçok noktada bakımsız ve çürük binalara çevrildi.

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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

İstanbul'da olası bir deprem öncesi kentteki birçok noktada bakımsız ve çürük binalar mercek altına alındı. A Haber ekiplerinin bölgeden aldıkları numuneler A Haber stüdyolarında inşaat mühendisi akademisyen Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan değerlendirdi.

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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

Küçükçekmece'deki binadan alınan örneği inceleyen Altan, "Beton ve demir taşıyor binayı. Çekmede çelik demir basınçta da beton taşıyor. Örnekte demir kalmamış. Deniz kabuğu çok var. Deniz kumu kullanılmış denizden çıkarılmış gelmiş kullanılmış." dedi.

İşte Altan'ın açıklamalarından derlenenler:

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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

DENİZ KUMU NEDEN RİSKLİ?

1975 deprem yönetmeliğinde denizi kumu kullanımı serbestti. Biz ondan dolayı 2000 yılı öncesi yapılarda çok dikkatli olmamız lazım diyoruz. Çünkü o zamanki yapılarda deniz kumu kullanılmış. Yıkanmadan kullanıldığı ve içinde de klorür var. Gelen numunelerde hep bir deniz kabuğu var. Yıkanmadan gelmiş içindeki donatı dediğimiz demirlere ulaşmış kesitleri azaltmış.

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2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

DEMİRİ ÇÜRÜTMEYE BAŞLIYOR

Bir sürü bilimsel çalışmalar ve makaleler var. Onlardan aldığımız bilgilerle konuşuyoruz. Bunlar yılda sürekli su yalıtımsız binalarda bilhassa suya maruz kaldıkça, nemlenme olduğu zaman beton kalitesiz olduğu için demire kadar ulaşıyor ve demiri çürütmeye başlıyor.