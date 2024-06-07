2 bine yakın bina saatli bomba gibi! İstanbul’un hangi ilçeleri risk altında? O mahalledeki binalar...

İstanbul Küçükçekmece'de pazar günü 3 katlı binanın kendiliğinden çökmesi ve Bahçelievler'de de bir binada kısmi çökme meydana gelmesinin ardından gözler bu halde olan diğer yapılara çevrildi. İstanbul'un dört bir yanında 300 bin yorgun binadan 2 bini her an yıkılabilir. Peki İstanbul'un hangi ilçeleri risk altında? İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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