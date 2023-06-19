Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşı ödeme tarihi son dakika belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT emekli maaşı ödemeleri o tarihte hesaplara geçmeye başlayacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi 2023!