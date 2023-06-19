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Haberler Galeri Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

"Emekli maaşları hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarının yatacağı tarihi sorgulamaya başladı. Son dakika açıklamasına göre; Haziran ayı emekli maaşları belli oldu. Peki, Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi 2023!

Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:16
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Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşı ödeme tarihi son dakika belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur ve EYT emekli maaşı ödemeleri o tarihte hesaplara geçmeye başlayacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

EMEKLİ AYLIĞI NE YATACAK?

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" demişti. Tarihler belli oldu.

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Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

SSK ÖDEME TARİHLERİ

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da alabilecek.

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Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

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Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda