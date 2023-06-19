19 Haziran 2023, Pazartesi
Emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı emekli aylığı hesaplara yattı mı? Tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi!
"Emekli maaşları hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarının yatacağı tarihi sorgulamaya başladı. Son dakika açıklamasına göre; Haziran ayı emekli maaşları belli oldu. Peki, Emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte, tahsis numarasına göre maaş ödeme takvimi 2023!
Giriş Tarihi: 19.06.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:16
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