Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası

Diyarbakır'da kafede oturduğu sırada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Bülent Arpacı, "olası kastla öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah" suçlarından toplam 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arpacı'nın duruşmadaki "Merve Nur'u tanımıyordum" savunması dikkat çekti.

Diyarbakır'da Merve Nur Yararlık'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili davada karar verildi.

Olay, 8 Mart 2025'te Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Merve Nur Yararlık hayatını kaybederken, yanında bulunan S.K. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yararlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı S.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SANIK OPERASYONLA YAKALANDI Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent Arpacı'yı Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ceza istendi.

BABA ÖNCE VAZGEÇTİ, SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU İddianamede, Merve Nur Yararlık'ın babası Osman Yararlık'ın daha önce olayın kaza sonucu meydana geldiğini düşündüğü ve şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Baba Osman Yararlık, 4'üncü duruşmada ise olayın kaza olmadığını düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi oldu.