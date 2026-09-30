-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Diyarbakır'da kafede oturduğu sırada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık'ın ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Sanık Bülent Arpacı, "olası kastla öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah" suçlarından toplam 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Arpacı'nın duruşmadaki "Merve Nur'u tanımıyordum" savunması dikkat çekti.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 1

Diyarbakır'da Merve Nur Yararlık'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili davada karar verildi.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 2

Olay, 8 Mart 2025'te Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi.

Kafeye gelen Bülent Arpacı, dışarıdan tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Merve Nur Yararlık hayatını kaybederken, yanında bulunan S.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yararlık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı S.K. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 3

SANIK OPERASYONLA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bülent Arpacı'yı Pirinçlik mevkisinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Arpacı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ceza istendi.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 4

BABA ÖNCE VAZGEÇTİ, SONRA ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, Merve Nur Yararlık'ın babası Osman Yararlık'ın daha önce olayın kaza sonucu meydana geldiğini düşündüğü ve şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

Baba Osman Yararlık, 4'üncü duruşmada ise olayın kaza olmadığını düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 5

"MERVE NUR'U TANIMIYORDUM" DEDİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Merve Nur Yararlık'ın ailesi, tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Arpacı, önceki ifadelerini tekrarladı. S.K.'yi tanıdığını ve ona ateş ettiğini söyleyen Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı ise tanımadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Merve Nur'un annesi ve babası ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 6

3 AYRI SUÇTAN 29 YIL HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bülent Arpacı'ya:

  • Merve Nur Yararlık'a yönelik "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl,
  • S.K.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl,
  • "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verildi.
Kafede öldürülen Merve Nur Yararlık davasında karar! Sanığa 29 yıl hapis cezası 7

Sanık Bülent Arpacı, 3 ayrı suçtan toplam 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor
Sonraki Galeri
Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin