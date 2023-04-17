Kadir Gecesi hangi zikirler, tesbihler çekilir? Diyanet 2023 Kadir gecesi okunacak dualar, tesbih namazı...

"Kadir Gecesi hangi zikirler çekilir?" sorusu müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı.Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. günü olan gece idrak ediliyor. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Bu mübarek günde çekilecek tesbihler ve zikirler sorgulanmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, okunacak dualar...