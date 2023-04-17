Kadir Gecesi hangi zikirler, tesbihler çekilir? Diyanet 2023 Kadir gecesi okunacak dualar, tesbih namazı...
"Kadir Gecesi hangi zikirler çekilir?" sorusu müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı.Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. günü olan gece idrak ediliyor. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir. Bu mübarek günde çekilecek tesbihler ve zikirler sorgulanmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Kadir Gecesi çekilecek tesbihler, okunacak dualar...
Giriş Tarihi: 17.04.2023
17:54
"Kadir Gecesi'nde hangi zikirler çekilir?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı.Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyenler Kadir Gecesi'nde hangi tesbih ve zikirler çekilir 2023? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
KADİR GECESİ TESBİHLERİ - ZİKİRLERİ
100 "Elem neşrah leke sadrak..."
100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?
Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]