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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika
Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...