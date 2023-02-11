Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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