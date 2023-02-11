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Haberler Galeri Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:55
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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşları aram kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da depremzedelerin mağduriyetleri giderilmeye çalışılıyor. Peki kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler?

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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

10 YAŞ VE ALTI ÇOCUĞU BULUNAN KADINLARA İDARİ İZİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek..

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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kararına göre; kamuda çalışan ve 10 yaş altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilek.

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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Kararda; Depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verildiği hatırlatılarak, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebileceği kaydedildi.

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Kadın memurlara idari izin var mı, ne zamana kadar? Şartları neler? Kamuda çalışan annelere izin son dakika

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür.