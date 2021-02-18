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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlayacak. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, restoranlarda hangi önlemler alınabilir? Türk Standartları Enstitüsü belirledi. Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:17
Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...
Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.
Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.
Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.