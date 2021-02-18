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Haberler Galeri Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlayacak. Restoran ve kafe esnafını rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, restoranlarda hangi önlemler alınabilir? Türk Standartları Enstitüsü belirledi.

Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:17
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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor.

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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...

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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

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Kademeli normalleşme martta! Restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? İşte atılacak adımlar

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.