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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

Yeni normalleşme takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka artışı sonrası tam kapanma sürecine geçilen Türkiye'de 60 bine kadar çıkan vakalar 15 binli rakamlara indi. Bu gelişmelerin ardından gözler normalleşme sürecine çevrildi. Yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:50
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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı ne zaman? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vaka sayısında düşüş yaşanmasının ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere bayramı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması uygulanıyor. Şimdi ise bu kısıtlamaların kalkacağı tarih konusunda sorgular hız kazandı. Peki, yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KABİNE TOPLANTISI...

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine toplantısının gerçekleştirileceği tarih henüz belli olmadı. Hükümet "kademeli" açılış formülü üzerinde çalışıyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında yeni normalleşme takviminin görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli oldukça ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

PAZARTESİ NE OLACAK?

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te tam kapanma sona erecek. Ancak 17 Mayıs'tan itibaren her şey bir anda açılmayacak. Önce küçük işletmelerin faaliyetlerine başlaması bekleniyor. İlkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması, üniversitelerin yüz yüze eğitim veren bölümlerinin yeniden başlaması bekleniyor.

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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

KRİTER İKİ HAFTA

Tam kapanma sürecinin ardından ilk iki haftalık süreç yakından takip edilecek. Pozitiflik oranı, yayılmaz hızı, hastane kapasiteleri gibi detaylar dikkate alınacak. Salgının seyrine göre normalleşme takviminin belirginleşmesi bekleniyor.

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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

İLLERE GÖRE HER 100 BİN KİŞİDE GÖRÜLEN KOVİD-19 VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.