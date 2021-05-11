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Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?
Yeni normalleşme takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Vaka artışı sonrası tam kapanma sürecine geçilen Türkiye'de 60 bine kadar çıkan vakalar 15 binli rakamlara indi. Bu gelişmelerin ardından gözler normalleşme sürecine çevrildi. Yasakların biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...