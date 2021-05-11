Kabine toplantısı son dakika: Yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek?

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı ne zaman? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vaka sayısında düşüş yaşanmasının ardından gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Bilindiği üzere bayramı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması uygulanıyor. Şimdi ise bu kısıtlamaların kalkacağı tarih konusunda sorgular hız kazandı. Peki, yeni normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Tam kapanma yasaklar ne zaman bitecek? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...