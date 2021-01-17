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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller... Kabine toplantısı son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller...
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere bulaşma riski üst seviyede bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ekstra kısıtlamalar devreye sokulmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablosunda hasta sayılarının azalması sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller...
Giriş Tarihi: 17.01.2021 15:47
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller son saatlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Son dönemde uygulanan kısıtlamalar sonrasında vaka sayısında yaşanan düşüş yüzleri güldürsede tedbirlere dikkat edilmesi konusunda uyarılar sürüyor. Günlük vaka sayısında yaşanan düşüş sonrasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkan iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKIYOR? 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKAN İLLER...
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede ile belirli yaş gruplarına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaşmıştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Vakalardaki düşüşle beraber yasakların sona ereceği o tarih ise henüz bilinmiyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak."