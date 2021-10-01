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Haberler Galeri Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere sözleşmeli Jandarma uzman erbaş duyurusu yayımlandı. 6 branş için toplam 5.000 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanırken, yayımlanan duyuru ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:57
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Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı'na toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak. Başvuru yapacak adaylarda 27 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] şartı aranıyor. Başvuru şartları, branş dağılımı ve tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 yılında yapılacak Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

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Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Jandarma: 3.901
Lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli): 804
Muhabere: 250
At bakıcısı: 12
Bot serdümeni 23
Havacılık: 10

Toplam: 5.000

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Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;

Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7'de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.

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Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...

İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7' de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]