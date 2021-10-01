01 Ekim 2021, Cuma
Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere sözleşmeli Jandarma uzman erbaş duyurusu yayımlandı. 6 branş için toplam 5.000 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanırken, yayımlanan duyuru ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:57
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