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Haberler Galeri 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? 2021 yılında geçerli olmak üzere baraj puanı 140 puana düşürülmüştü. 140-150 baraj puanı alan öğrenciler, 2. ek tercih döneminde tercih bildiriminde bulunacaklar. Heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekleyen öğrenciler, şimdiden boş kontenjanlar ve 140 puan ile alan üniversiteler listesini araştırmaya başladı. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:01
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140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

140 puan ile alan üniversiteler hangileri? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Birinci ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 140 puan alanlar için gerçekleştirilecek ikinci ek tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından konu hakkında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından 140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz açıklanmadı. İkinci ek tercih süreci belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

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140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÖSYM BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 140 puan alanlar için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

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140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)