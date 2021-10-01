140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar açıklandı mı? 2021 yılında geçerli olmak üzere baraj puanı 140 puana düşürülmüştü. 140-150 baraj puanı alan öğrenciler, 2. ek tercih döneminde tercih bildiriminde bulunacaklar. Heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekleyen öğrenciler, şimdiden boş kontenjanlar ve 140 puan ile alan üniversiteler listesini araştırmaya başladı. Peki, 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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