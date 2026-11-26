500 bin sosyal konut projesinde son durum ne? Bakan Kurum tarih verdi: İstanbul'da 10 bin TL'lik kiralık konut dönemi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 106 bin 914 konutun yapımına başlandığını açıkladı. Deprem bölgesinde 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, İstanbul'da tamamlanan bin 71 kiralık sosyal konutun aralık ayında 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla hizmete sunulacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, 500 bin sosyal konut projesinde gelinen son durumu paylaştı.

Son 24 yılda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini belirten Kurum, 5 milyondan fazla kişiyi güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyledi.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE 106 BİN 914 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen 500 bin sosyal konut kampanyasına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunduklarını ifade etti.

Projede gelinen aşamaya dikkat çeken Kurum, "Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık. Deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz" dedi.