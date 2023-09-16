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İzmir'de istila alarmı! Foça'dan sonra Çeşme'de de panik oluşturdu

CHP yönetiminde olan İzmir Foça'da yaklaşık iki aydır sahillerde görülen denizanası istilası Çeşme'de de panik oluşturdu. Su altı kamerası ile çekilen görüntüler istilanın boyutunu gösterirken bazı vatandaşların yüzerken denizanalarıyla temas etmesi halinde yanma ve kızarıklık şikayetleriyle hastaneye başvurduğu iddia edildi. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar bu durumu, deniz suyu sıcaklığındaki rekor artış ve denizlerdeki kirlilik olarak açıkladı. CHP'nin yıllardır çözüm bulamadığı söz konusu kirlilik yerli ve yabancı vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

Giriş Tarihi: 16.09.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 20:32
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İzmir’de istila alarmı! Foça’dan sonra Çeşme’de panik oluşturdu

CHP'li Tunç Soyer'in yönetiminde olan İzmir sahillerinde mavi denizanası tehlikesi için alarm verildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında, İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın birçok sahilinde görülen denizanası istilası vatandaşları tedirgin etmiş, denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvurular artış göstermişti.

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İzmir’de istila alarmı! Foça’dan sonra Çeşme’de panik oluşturdu

Aradan geçen kısa zamanın ardından benzer görüntüler, Çeşme ilçesinde de ortaya çıktı. Çiftlikköy Fenerburnu Koyu ve Dalyan kıyılarına gelen vatandaşlar, deniz yüzeyinde ve kıyıya vurmuş halde çok sayıda denizanasına rastladı.

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İzmir’de istila alarmı! Foça’dan sonra Çeşme’de panik oluşturdu

Mavi renkte olduğu gözlenen denizanalarının rüzgarla ve dalgalarla birlikte kıyıya vurdukları tahmin edildi.

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İzmir’de istila alarmı! Foça’dan sonra Çeşme’de panik oluşturdu

SEBEBİ: DENİZLERDEKİ KİRLİLİK

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İzmir’de istila alarmı! Foça’dan sonra Çeşme’de panik oluşturdu

Görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklık artışı ve denizlerdeki kirlilikle birlikte denizanalarının daha sık görüldüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar, "Her yıl bu denizanalarını, özellikle Ağustos aylarında görmeye alışmıştık.