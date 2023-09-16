İzmir'de istila alarmı! Foça'dan sonra Çeşme'de de panik oluşturdu

CHP yönetiminde olan İzmir Foça'da yaklaşık iki aydır sahillerde görülen denizanası istilası Çeşme'de de panik oluşturdu. Su altı kamerası ile çekilen görüntüler istilanın boyutunu gösterirken bazı vatandaşların yüzerken denizanalarıyla temas etmesi halinde yanma ve kızarıklık şikayetleriyle hastaneye başvurduğu iddia edildi. İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar bu durumu, deniz suyu sıcaklığındaki rekor artış ve denizlerdeki kirlilik olarak açıkladı. CHP'nin yıllardır çözüm bulamadığı söz konusu kirlilik yerli ve yabancı vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.