İzmir'de hain FETÖ yapılanmasına şafak operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!
Terör örgütü FETÖ'ye karşı yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İzmir'de örgütün güncel yapılanmasını ayakta tutmaya ve finans ağını canlı tutmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kentteki güncel yapılanmasının deşifre edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü.
Soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında 27 şüpheli belirlendi.
Şüphelilerin örgütsel bağlarını sürdürdükleri ve FETÖ'ye aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon topladıkları tespit edildi.
Saat 06.00'da düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel yapılanmanın finansmanına ilişkin önemli miktarda para ve altın ele geçirildi.
Aramalarda 192 bin TL, 2 bin 582 dolar, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altını ve 1 yarım altın bulundu.
Ele geçirilen para ve altınlara el konuldu.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.