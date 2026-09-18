İzmir'de hain FETÖ yapılanmasına şafak operasyonu: 21 şüpheli yakalandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kentteki güncel yapılanmasının deşifre edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında 27 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin örgütsel bağlarını sürdürdükleri ve FETÖ'ye aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon topladıkları tespit edildi.