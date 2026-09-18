Arnavutköy'de okul çevrelerinde dronla güvenlik dönemi başlıyor

İstanbul Arnavutköy'de yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için polis ekipleri harekete geçti. Dron destekli sıkı denetimlerde okul çevreleri havadan gözetlenirken, öğrenci servisleri ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Planlanan çalışmalar kapsamında ilçede her gün farklı bir okul ve çevresinde uygulama gerçekleştiriliyor.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir eğitim dönemi geçirmesi için okul çevrelerindeki denetimlerini artırdı. Trafik polisleri, mobil okul timleri, asayiş ekipleri ve dron ekiplerinin katıldığı uygulamalarda hem trafik güvenliği hem de okul çevresindeki güvenlik tedbirleri kontrol edildi. Ekipler, ilçedeki farklı okul bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu. Dronlarla okul çevreleri havadan takip edilirken, ekipler de sahada olası olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında öğrenci servisleri durdurularak araç ve sürücü kontrolleri yapıldı. Servislerde bulunan öğrencilere emniyet kemeri kullanmaları ve yolculuk sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Okul çevresindeki uygulama noktalarında otomobil ve motosikletler de durduruldu. Sürücülerin ehliyet ve araç kontrolleri yapılırken, kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında dikkat çeken bir an da yaşandı. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün henüz açılmamış ehliyet belgesinin ambalajını trafik polisleri açtı. Ardından sürücünün gerekli kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, okul servisinde yolculuk yapan öğrencilerle sohbet ederek güvenli ulaşım konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatılırken, servis şoförlerine de her yolculuk öncesinde öğrencileri kemer takmaları konusunda uyarmaları gerektiği hatırlatıldı.