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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener'in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

Algı, yalan, iftira ve tiyatro siyaseti yapan yalancıların mumu artık yatsıya kadar bile yanmıyor. Partisinin grup toplantılarında kürsüye sözde 'mağdur' vatandaş ya da çiftçi adı altında bir tiyatrocu çıkartan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde hükümeti hedef aldı. Meral Akşener'in algı operasyonları kısa sürede çöktü. İşte İYİ Parti tiyatrolarını bir bir deşifre eden o video...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 13:31
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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener’in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

Partisinin grup toplantısında her hafta birini küsrüye çıkartıp eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' algı operasyonları tek tek deşifre oldu.

İŞTE İYİ PARTİ TİYATROLARI / VİDEO

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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener’in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

PATATES SOĞAN TİYATROSU

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyareti sırasında para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener'in önüne döken Mehmet Bülbül'ün soğan üreticisi olmadığı, şahsın DSi emeklisi olduğu ve 3 dairesi oluğu ortaya çıktı.

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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener’in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

ALGI OYUNU: GEÇİNEMİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Erzurum ziyareti sırasında Akşener'e "geçinemiyoruz" diyen gencin İYİ Parti teşkilatında olup Kars'tan getirildiği ortaya çıktı.

Gencin babası oğlunun algı operasyonuna dahil edilmesine tepki gösterdi.

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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener’in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

ESNAF TİYATROSU

Meral Akşener'in Hatay ziyaretinde esnaf tezgahının arkasına geçip "esnaf gibi açıklamalar" yapan Reşat Kayman'ın Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu Müdürü olduğu öğrenildi.

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İYİ tiyatro! İşte Meral Akşener’in algı operasyonlarını tek tek deşifre eden video

Kayman'ın bu göreve CHP Gençlik Kolları İlçe Sekreterliği sonrası atandığı ortaya çıktı.