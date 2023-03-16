16 Mart 2023, Perşembe
İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...
Olası Marmara depreminin öncesinde AFAD İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçeleri sıraladı. Semt semt açıklanan listede sağlam ilçeler arasında sayılan Ataşehir gibi yerlerinde bulunması dikkat çekti. Peki İstanbul'da deprem riski taşıyan yerler nereler? İşte en detaylı İstanbul deprem risk haritası...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:26
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