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Haberler Galeri İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

Olası Marmara depreminin öncesinde AFAD İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçeleri sıraladı. Semt semt açıklanan listede sağlam ilçeler arasında sayılan Ataşehir gibi yerlerinde bulunması dikkat çekti. Peki İstanbul'da deprem riski taşıyan yerler nereler? İşte en detaylı İstanbul deprem risk haritası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 16:26
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İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

Bolu'da yaşanan deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Asrın felaketinin ardından deprem gerçekliğiyle daha da yakından ilgilenen ve yüzleşen vatandaşlar semtlerinin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Olası İstanbul depremi en çok hangi bölgeleri etkileyecek? İstanbul'da riskli semtler nereler? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI AFAD

İstanbul'daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD'ın hazırladığı "Kırmızı Eylem Planı"nda çeşitli ilçelerde 100'den fazla semtte acil dönüşüm yapılması gerekiyor.

İşte semt semt o liste;

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İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

MALTEPE

Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.

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İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

PENDİK

Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.

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İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

SULTANBEYLİ

Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.