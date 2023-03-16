İstanbul DEPREM RİSK HARİTASI | AFAD tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi! Listede sağlam denilen ilçeler de yer alıyor! Ataşehir, Fatih, GOP, Kartal...

Bolu'da yaşanan deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Asrın felaketinin ardından deprem gerçekliğiyle daha da yakından ilgilenen ve yüzleşen vatandaşlar semtlerinin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Olası İstanbul depremi en çok hangi bölgeleri etkileyecek? İstanbul'da riskli semtler nereler? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler?