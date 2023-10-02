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Haberler Galeri İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan'a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan'a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrası detaylar ortaya çıkarken alçak saldırı öncesi aracı kullanan veteriner Mikail Bozlağan'dan gasbedildiği ortaya çıktı. Yol kenarında aile izlenimi veren ve otostop çeken teröristler Mikail Bozlağan'ın aracını durdurdu. Bozlağan'ı ikna etmek için yanlarına kadın ve çocuk da alan teröristler kendilerini davulcu olarak tanıttı. Diğer yandan A Haber muhabiri Murat Onur PKK'lı teröristlerin veteriner teknisyeni şehit ettiği alana gitti. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 02.10.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.10.2023 23:05
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İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan’a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yapılan bombalı saldırı girişiminin detayları ortaya çıkmaya başladı.

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İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan’a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Olay, saat 09.30 sıralarında Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana geldi. Giriş kapısı önüne 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

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İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan’a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Teröristlerden birisi kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan’a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenildi.

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İşte veterinerin şehit edildiği yer! Hainler Mikail Bozlağan’a otostop çekip kendilerini davulcu diye tanıtmışlar!

Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi. Bozağan'ın cenazesi, otopsi için Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.