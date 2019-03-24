İşte İYİ Parti'nin 31 Mart seçimleri aday listesindeki PKK'lılar!

CHP-İYİ Parti-HDP'den oluşan Zillet İttifakı'nın 31 Mart Yerel Seçimleri için teröristler ile işbirliği içerisinde hazırladığı aday listelerinde birçok teröriste yer verdi. Adayların terör bağlantıları ve sicilleri oldukça kabarık. CHP-İYİ Part-HDP listelerinde kendilerine yer bulan adaylar arasında PKK terör örgütünün birçok farklı alandaki faaliyetine katılmış terör örgütü ile iltisaklı şahıslar var. Kimisinin hakkındaki yargılamalar devam ederken, kimi Zillet İttifakı adayının hakkında terör suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. İşte Zillet İttifakı'nın parçası İYİ Parti'nin 31 Mart Yerel seçimler aday listesi ve PKK ile ile ilişkileri.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN