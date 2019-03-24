İşte Saadet Partisi'nin listelerindeki PKK'lı adaylar!

31 Mart seçimlerinin propaganda sürecinde "biz hiçbir parti ile ittifak kurmadık, pazarlık yapmadık" diyen Saadet Partisi yöneticilerinin doğru söylemediği ortaya çıktı. PKK terör örgütü ile bağlantılı 82 ismin Saadet Partisi listelerinden aday gösterilmesi gündeme bomba gibi düştü. Şimdi merak edilen soru şu: Saadet Partisi hangi pazarlık karşılığında bu 82 ismi listelerinden aday gösterdi? Saadet Partisi tabanı PKK terör örgütü üyelerine oy vermeyi nasıl hazmedecek? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu konuda bir açıklama yapacak mı?

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