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İşte Adıyaman'daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekipleri acının merkezinden son durumu aktardı. Ekibimizden Yüksel Akalan, Adıyaman'da yapılan deprem konutlarının içerisini görüntüledi. İşte örnek daire...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:03
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İşte Adıyaman’daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

Acının merkezindeyiz... Bir yıl önce asrın felaketini yaşadığımız Gaziantep'in İslahiye ilçesinde...

A Haber ekipleri gün boyu özel yayınlarıyla 1 yılda buralarda nasıl bir değişm yaşandı, devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden nasıl geldi aktarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Adıyaman’daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

Adıyaman'da deprem konutlarının bir kısmı tamamlandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktalardan birinden detayları aktardı. Örnek daireyi görüntüledi.

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İşte Adıyaman’daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

İŞTE ADIYAMAN'DAKİ DEPREM KONUTLARI

Tamamlanan 2 bin 800 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

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İşte Adıyaman’daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

YENİ ADIYAMAN'IN ADRESİ İNDERE VE ÖRENLİ

İndere'ye 16 bin 433, Örenli'ye 3 bin 34 kalıcı konut yapılıyor.

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İşte Adıyaman’daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

İşte Akalan'ın açıklamalarından satır başları;

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden birisi de Adıyaman'dı. Devlet millet el ele yaralar hızlı bir şekilde sarılıyor.