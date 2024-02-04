İşte Adıyaman'daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi

Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekipleri acının merkezinden son durumu aktardı. Ekibimizden Yüksel Akalan, Adıyaman'da yapılan deprem konutlarının içerisini görüntüledi. İşte örnek daire...