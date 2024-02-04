04 Şubat 2024, Pazar
İşte Adıyaman'daki deprem konutlarında ÖRNEK DAİRE! A Haber görüntüledi
Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde kaybettiklerimizin acısı hala taze olsa da devlet ve millet el ele vererek bu acının üzerinden gelmeyi başardı. A Haber ekipleri acının merkezinden son durumu aktardı. Ekibimizden Yüksel Akalan, Adıyaman'da yapılan deprem konutlarının içerisini görüntüledi. İşte örnek daire...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:03
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