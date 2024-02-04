Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1'inci yılında görüntülendi. Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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