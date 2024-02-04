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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1'inci yılında görüntülendi. Nurdağı'nda 6 Şubat'ta çekilen görüntüler ile enkaz kaldırma çalışmalarının ardından kaydedilen görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 12:06
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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.

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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla "asrın felaketi"nden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalara yönelik son durum kayda alındı.

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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü
6 Şubat depremlerinde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye ilçeleri afetin birinci yılında havadan görüntülendi.
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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü
Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkat çekti.
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Asrın felaketinde 1. yıl | Havadan çekilen görüntüler dehşete düşürdü