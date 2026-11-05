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İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail gizli servisine bilgi sızdıran ve kendisini "Pandora Dedektiflik" sahibi olarak tanıtan Serkan Çiçek soruşturmasında 2. dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi, teşkilat içindeki çürük elmaları tek tek deşifre etti. Çiçek'e gizli sistemlerden bilgi sızdıran 11 emniyet mensubu yakalandı. Zanlıların mesai arkadaşlarının tuvalete gitmesini fırsat bilerek gizli verilere baktığı, elde ettikleri bilgileri WhatsApp üzerinden İsrail bağlantılı sahte dedektife aktardığı ortaya çıktı.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 1

Kendisini Pandora Dedektiflik sahibi olarak lanse eden Serkan Çiçek, İsrail gizli polisi (İÇOM) ile çalıştı ve bu çalışmayla Türkiye'de Filistin bir aktivisti takip ederek casusluk yaptı. 2025'te yakalan Çiçek tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiçek'e bilgi sağlayan çevresini mercek altına aldı.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 2

Elde edilen mesajlar, ses kayıtlar, HTS bilgileri gibi birçok kanıt üzerine 2. dalga bir operasyon düzenledi. Çiçek'in gizli bilgisayar sistemlerine nasıl sorgulama yaptırabildiği ortaya çıkartıldı. Terör polisi, teşkilat içinde çürük elmaları bir bir tespit ederek yakaladı.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 3

BİLGİ AĞINDA 11 POLİSİN YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İncelemelere, telefon kayıtlarına ve alınan ifadelere göre Serkan Çiçek; izinsiz bilgi toplamak, gizli bilgilere bakmak ve insanları gizlice takip ettirmek için 11 polisle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurdu. Bu kişilerden birinin başkomiser 2'sinin eski polis 9'ununsa aktif görevde olduğu öğrenildi. Çiçek'e 2023 ve 2024 yıllarında destek verdiği öğrenilen şüpheliler yakalanarak sorgulandı.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 4

YETKİSİZ PERSONEL MESLEKTAŞININ SİSTEMİNİ GİZLİCE KULLANDI

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre yakalanan Osman K., sorgu sistemi için yetkisiz olması sebebiyle arkadaşının bilgisayarı açık bırakıp gittiğini görünce bu durumdan yararlandığını anlattı: "Dün öylesine geldi, bilgisayarı açıktı... Bir kalkıp tuvalete gitti, ben de öyle yakaladım" diyerek sorgu yaptığını mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Nurullah Y. ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarına bakma yetkisini ondan gizlice alarak bilgileri Serkan Çiçek'e verdi.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 5

HEDEFTE FİLİSTİNLİ BİR KİŞİ, KUYUMCU VE TÜRK VATANDAŞLARI VARDI

Bu gizli ağın takip ettiği ve bilgilerini sorguladığı kişilerin isimleri de ortaya çıktı. İsrail gizli polisinden Faysal Al-Rashid'in talimatıyla, İsrail'in politikalarına karşı olan Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A. adım adım takip edildi ve evinin etrafında keşif yapıldı.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 6

Polis memuru Şahin K., Serkan Çiçek'in isteğiyle bir kuyumcuyu iş saatleri dışında 14 saat gizlice izlediğini kabul etti. Çiçek'in isteği üzerine memurlar; onlarca vatandaşın T.C. kimlik numaralarını, aile bilgilerini, ev adreslerini, araba plakalarını, kaldıkları otelleri ve geçmiş suç kayıtlarını sorgulayıp WhatsApp üzerinden gönderdi.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 7

KENDİNİ SAHTE İSİMLE TANITTI ÇAKARLI ARABA KULLANDI

Serkan Çiçek'in devlet dairelerine kırmızı, çakar lambası olan Golf marka arabayla geldiği, belinde tabanca taşıdığı ve çalışanlara kendisini Serkan İpek sahte ismiyle gizli ajan olarak tanıttığı belirlendi. Bir komiserin, polis memuruna Çiçek'in sorguları için "Sen bak, bir şey olmaz, ben sana emrediyorum, sorun yaşamazsın" diyerek gizlice bilgi baktırdığı ifade edildi.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 8

Seda H.E. isimli memur, 1 yıllık eşi M.O.'nun kendisini Çiçek ile tanıştırdığını ve "Bir sıkıntın olursa Seda çözer" diyerek telefon numaralarını sorgulattığını söyledi. Şahin K.'nınsa Çiçek'in kendisine "Bir su şirketine ortak buldum, adam güvenilir mi bak bakalım" demesi üzerine, mesai saatleri dışında bir kişiyi gizlice takip ettiğini itiraf etti.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 9

POLİSLERİ "BİRLİKTE İŞ YAPACAĞIZ" DİYEREK KANDIRDI

Polis memurlarının Serkan Çiçek'e borç vermesi ve kendi adlarına büyük miktarlarda banka kredisi çekmesi, Çiçek'in kendisini zengin göstermesine ve yüksek para kazanma vaatlerine dayanıyordu.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 10

Kendisini "Nova Gıda" ve "Waternet" şirketlerinin zengin sahibi gibi tanıtan Çiçek, önce memurlardan küçük paralar borç alıp bunları kısa sürede kâr ekleyerek geri ödedi. Böylece oltalama yöntemiyle onların güvenini kazandı. Ardından su arıtma cihazı kiralama ve gıda satışı işi kurma vaadiyle memurları kandırıp adlarına 1,2 milyon ile 3 milyon TL arasında banka kredisi çektirdi.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 11

BORÇLAR YÜZÜNDEN BİRİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BİRİ EMEKLİLİĞİNİ BOZDU

Çiçek, kredi taksitlerini ödeyeceğini söyleyip kendi iş yerindeki POS cihazından borç erteleme taktikleriyle memurları kendisine bağımlı hale getirdi. Ancak bir süre sonra ödemeleri aniden keserek bütün borç yükünü memurların üzerine bıraktı. Bu parasal yıkım memurların hem sağlıklarını hem de maddi durumlarını bozdu.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 12

Mehmet Nurullah Y. 1,2 milyon TL'den fazla borç yüzünden arabasını ve eşinin altınlarını satmak zorunda kaldı. Yaşadığı büyük stres yüzünden kalp krizi geçirdi ve kalbine 2 tane stent takıldı. Engin E. yaklaşık 2 milyon TL borcu ödemek için eşinin altınlarını satıp birikim hesabını bozdu. 500 bin TL borca giren ve maaşına el konulan Şahin K. ise kaptırdığı parasını kurtarma umuduyla iş saatleri dışında bir kuyumcuyu gün boyunca takip etti.

İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı 13

ÇİÇEK'İN ORTAĞI DA YASADIŞI PANEL SİSTEMLERİ KULLANDI

Çiçek'in çalışma arkadaşı Avukat Tuğrulhan Dip'in de uzun süredir yasa dışı bilgi sorgulama sistemlerini kullandığı ve kaçak sorgu sitesine kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girdiği belirlendi.

Çiçek'in ajanlık ve dedektiflik işlerinden kazandığı paraları gizlemek için sadece kendi banka ve kripto para hesaplarını değil kız kardeşi G.Ç., erkek kardeşi M.M.Ç. ve birlikte yaşadığı İ.T.'nin banka hesaplarını kullandığı saptandı.

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