İsrail casusuna çalışan emniyetteki köstebeklere operasyon! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İsrail gizli servisine bilgi sızdıran ve kendisini "Pandora Dedektiflik" sahibi olarak tanıtan Serkan Çiçek soruşturmasında 2. dalga operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi, teşkilat içindeki çürük elmaları tek tek deşifre etti. Çiçek'e gizli sistemlerden bilgi sızdıran 11 emniyet mensubu yakalandı. Zanlıların mesai arkadaşlarının tuvalete gitmesini fırsat bilerek gizli verilere baktığı, elde ettikleri bilgileri WhatsApp üzerinden İsrail bağlantılı sahte dedektife aktardığı ortaya çıktı.

Kendisini Pandora Dedektiflik sahibi olarak lanse eden Serkan Çiçek, İsrail gizli polisi (İÇOM) ile çalıştı ve bu çalışmayla Türkiye'de Filistin bir aktivisti takip ederek casusluk yaptı. 2025'te yakalan Çiçek tutuklanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiçek'e bilgi sağlayan çevresini mercek altına aldı.

Elde edilen mesajlar, ses kayıtlar, HTS bilgileri gibi birçok kanıt üzerine 2. dalga bir operasyon düzenledi. Çiçek'in gizli bilgisayar sistemlerine nasıl sorgulama yaptırabildiği ortaya çıkartıldı. Terör polisi, teşkilat içinde çürük elmaları bir bir tespit ederek yakaladı.

BİLGİ AĞINDA 11 POLİSİN YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI



İncelemelere, telefon kayıtlarına ve alınan ifadelere göre Serkan Çiçek; izinsiz bilgi toplamak, gizli bilgilere bakmak ve insanları gizlice takip ettirmek için 11 polisle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurdu. Bu kişilerden birinin başkomiser 2'sinin eski polis 9'ununsa aktif görevde olduğu öğrenildi. Çiçek'e 2023 ve 2024 yıllarında destek verdiği öğrenilen şüpheliler yakalanarak sorgulandı.

YETKİSİZ PERSONEL MESLEKTAŞININ SİSTEMİNİ GİZLİCE KULLANDI



Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre yakalanan Osman K., sorgu sistemi için yetkisiz olması sebebiyle arkadaşının bilgisayarı açık bırakıp gittiğini görünce bu durumdan yararlandığını anlattı: "Dün öylesine geldi, bilgisayarı açıktı... Bir kalkıp tuvalete gitti, ben de öyle yakaladım" diyerek sorgu yaptığını mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Nurullah Y. ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarına bakma yetkisini ondan gizlice alarak bilgileri Serkan Çiçek'e verdi.