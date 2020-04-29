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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Türkiye'de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul'da kaydedildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 13:37
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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.

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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.

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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Türkiye'de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü.

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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü.

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İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Vaka sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor. Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor.