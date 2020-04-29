İstanbul’da sevindiren görüntü! Test kuyruğundan eser kalmadı

Türkiye'de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul'da kaydedildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.