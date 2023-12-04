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Haberler Galeri İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

Son dakika haberi | İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 05 Aralık 2023 Salı günü birçok mahalle ve ilçede elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kesinti yapılacak saat ve bölgeler tek tek açıklandı. İşte 05 Aralık 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 22:08
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İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

Kış aylarıyla birlikte elektrik sistemlerine yönelik bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 5 Aralık 2023 Salı günü İstanbul'un birçok ilçesinde yine elektrik kesintileri yaşanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

Bazı ilçelerde yaşanacak kesintiler saatler alacak.

İşte 5 Aralık tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

ARNAVUTKÖY

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İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

ARNAVUTKÖY / BÜYÜKÇEKMECE

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İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

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