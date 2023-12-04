İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ saat verdi bölge bölge açıkladı | 05 Aralık 2023 Salı

Son dakika haberi | İstanbul'da bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 05 Aralık 2023 Salı günü birçok mahalle ve ilçede elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kesinti yapılacak saat ve bölgeler tek tek açıklandı. İşte 05 Aralık 2023 İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak yerler...

Giriş Tarihi: 04.12.2023 22:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 22:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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