İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi göreve geldiği günden bu yana 134 bin ağaç dikerken AK Parti döneminde üç yılda dikilen ağaç sayısı 524 bin olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş dörtte bir oranında düşen ağaç dikimi hakkında notları aktardı. Hatırlanacağı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok. Bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor." demişti.