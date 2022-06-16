16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi göreve geldiği günden bu yana 134 bin ağaç dikerken AK Parti döneminde üç yılda dikilen ağaç sayısı 524 bin olarak kayıtlara geçti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş dörtte bir oranında düşen ağaç dikimi hakkında notları aktardı. Hatırlanacağı üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili önceki yönetim tarafından projesi onaylanan ve ihalesi tamamlanan tesisi "temel atmama" töreni yaparak iptal etmişti. İmamoğlu, 7 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Yanlış anlamayın, sizden öyle bir talebim yok. Bu ağaçların yaprakları beni çılgınca alkışlıyor." demişti.

A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:08
  • 1
  • 11
İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

2019 Yerel Seçimler öncesine baktığımızda İBB'nin bugünkü yönetimi birçok vaatte bulundu. Bunlardan en önemlilerinden biri de İstanbul'a kazandırılacak olan park-bahçeler ve yeşil alanlardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

Göreve geldikten sonra 3 yıl geçti ancak durum biraz farklı gelişti. 2019 seçimi öncesi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 15 adet yeni yaşam vadisi, 70 kilometrelik yaşam koridoru, mahalle cep parkları Atatürk Olimpiyat Enerji Arenası gibi birçok vaadi oldu.

  • 3
  • 11
İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

Ancak bu projelerden hiçbiri hayata geçirilmedi. İBB'nin ağaç karnesine bakıldığında ise ciddi bir düşüş var.

  • 4
  • 11
İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

Rakamlar ise Meclis İnceleme Komisyonu'nun resmi verileri. Onarılan Anıt Ağaç sayısı (2016-2019 arası) AK Parti döneminde 7119 iken bugün ise 2019-2022 yılları arasında 2140'a geriledi.

  • 5
  • 11
İstanbul’da dikilen ağaç sayısı azalıyor! Azalan yeşillik rakamlara yansıdı

Dikilen yetişkin ağaç sayısı AK Parti döneminde 524 bin olurken CHP'li İBB döneminde 134 bin ağaç dikildi.