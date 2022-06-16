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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlandı. Türkiye'nin heyecanla beklediği caminin ibadedete açılacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 11:34
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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

Caminin iç kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Camii`ni anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

Caminin halısının rengi mavi tonlarında olurken, kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

Öte yandan, caminin 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

7 bin metrekarelik alan üzerinde planlanan cami kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak.

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.