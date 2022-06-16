Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak

Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.