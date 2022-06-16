16 Haziran 2022, Perşembe
Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin açılışına geri sayım başladı! İç dekorasyonu deniz ve su teması olacak
İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'nden esinlenerek tasarlandı. Türkiye'nin heyecanla beklediği caminin ibadedete açılacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 11:34
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