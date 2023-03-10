10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde felakete yol açtı. Yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala sürüyor.9 Mart Perşembe günü Bursa'da İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 08.28'de meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtilirken, AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.Tedirginliğe uğrayan vatandaşlar, İstanbul'da deprem oldu mu, olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 22:41
  • 1
  • 14
İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu? sorusu gündem yer almaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından İstanbullu vatandaşların tedirgin bekleyişi sürüyor. 9 Mart 2023 tarihinde Marmara Denizi'nde bir deprem yaşanandı. Marmara Denizi'nde Karacabey'in 14.41 km açıkları olduğu belirtilirken, AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Peki, İstanbul'da deprem mi olacak? İşte,detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD'a göre deprem Marmara Denizi'nde gerçekleşti. Büyüklüğü 3.9 olan sarsıntının derinliğinin 7 km olduğu ifade edildi. Bursa, Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ifade edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

  • 3
  • 14
İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı.

  • 4
  • 14
İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

3.9 büyüklüğünde deprem hakkında çeşitli bilgiler paylaşılırken, Balıkesir Bandırma ve Erdek ilçelerinden ise deprem sonrası görüntüler geldi.

  • 5
  • 14
İstanbul’da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLMASI!

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.