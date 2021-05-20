İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Vatandaşların maske dışında başka bir kurala uymadığını söyleyen Rukiye Demirbilek ise, "Otobüsler ve minibüslerde bir nebzede olsa kurallara uyulabiliyor ancak metrobüs ve tramvaylarda aynı durum söz konusu değil. Çünkü herhangi bir sınırlama yok. Pandeminin başından beri süreç bu şekilde. Bu duruma hem vatandaşın hem de yetkililerin yapabileceği bir şey yok. Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi. Otobüslerde ve duraklarda vatandaşlar üst üste biniyor" ifadelerini kullandı.



