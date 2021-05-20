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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği toplu ulaşımdaki yoğunluk devam ediyor. İstanbul'da işe gitmek için sabah erken saatlerde evlerinden çıkanlar koronavirüs salgınına rağmen yoğun olan toplu ulaşım nedeniyle tepki gösterdi. Toplu taşımalarda insanların üst üste gittiğini söyleyen Rukiye Demirbilek, "Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi" dedi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:56
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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

Cevizlibağ'da bu sabah toplu taşıma araçlarında dikkat çeken yoğunluk oluştu. Metrobüslerde ve duraklarda kuralların unutulduğu, aynı zamanda vatandaşların üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

Duraklara gelenler, işe gitmek için toplu taşımaya binmeye mecbur olduklarını ancak sosyal mesafenin korunamadığını belirterek şikayet etti.

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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK EVDEN İŞE GİTMEM İMKANSIZ"
Kimsenin sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyleyen Bilal Ün, "Toplu taşıma araçlarında yoğunluk var. Hiç kimse sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bu kalabalıkta uymaları da imkansız. İşe yetişmek zorundayım. O yüzden toplu taşıma kullanıyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyarak evden işe gitmem imkansız. Çünkü araçlar yetersiz" dedi.

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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

"İSTANBUL'DA HEPİMİZ İÇ İÇE YOLCULUK YAPIYORUZ"
Yoğunluğun korkuttuğunu belirten Hüsnü Yüksel, "Metrobüs kalabalıktı. Ancak vatandaşlarla önlem almıyor. Bu durum beni korkutuyor. İstanbul'da hepimiz iç içe yolculuk yapıyoruz. Bir de otobüslerde dezenfektan yok. Mecbur kalmasam ve kendi özel aracım olsa kesinlikle toplu taşıma kullanmam" diye konuştu.

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İstanbul'da bu sabah da manzara değişmedi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dikkat çekmişti

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"
Vatandaşların maske dışında başka bir kurala uymadığını söyleyen Rukiye Demirbilek ise, "Otobüsler ve minibüslerde bir nebzede olsa kurallara uyulabiliyor ancak metrobüs ve tramvaylarda aynı durum söz konusu değil. Çünkü herhangi bir sınırlama yok. Pandeminin başından beri süreç bu şekilde. Bu duruma hem vatandaşın hem de yetkililerin yapabileceği bir şey yok. Şu an toplu taşıma kullanan Türk halkının yaşadığı şey 'Korkunun ecele faydası yok' cümlesi. Otobüslerde ve duraklarda vatandaşlar üst üste biniyor" ifadelerini kullandı.