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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde 132 bin 500 ağaç dikilecek. Son günlerde de Atatürk Havalimanı siyasetin konusu haline geldi. Peki bu konudaki iddialar ve gerçekler ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:48
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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüşüyor. İstanbul'a nefes aldıracak projede 132 bin 500 ağaç dikilecek. Yeni millet bahçesi Central Park'ın yaklaşık 4 katı olacak. Havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil koridora dönüşecek.

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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

Son günlerde de Atatürk Havalimanı siyasetin konusu haline geldi. Peki bu konudaki iddialar ve gerçekler ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Konu tamamen teknik. Konunun tartışılması yaklaşan seçimde tamamen bir siyasi malzeme olarak alınmasından çok büyük bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.

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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

DEVAM ETSEYDİ NE OLURDU?

Burası tamamen yapıların ortasında kalmış ve artan trafik ile beraber gürültü kirliliği, hava kirliliği oluşmuş. Atatürk Havalimanı kapatılmadan önce Türkiye'nin birinci dünyanın on birinci sıkışık havalimanı. Kapasitesini nasıl artıracağız? Hükümet hizmet ve eser siyasetiyle dünya şehri İstanbul için büyük bir proje gerçekleştirilmiş 3. Havalimanı projesi.

Atatürk Havalimanı taşmaya başlamış.

Atatürk Havalimanı devam etseydi buradaki trafik ne olurdu? Yüzde 30-40 azalma olmuş trafikte.

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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

Türkiye'nin tüm illerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor. Millet bahçelerinin en büyüğü ise Megakent İstanbul'a yapılacak.

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İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

İstanbul'a nefes aldıracak millet bahçesi için harekete geçildi; projenin görselleri, vatandaşları heyecanlandırdı.