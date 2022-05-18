İstanbul’a nefes aldıracak! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

Son günlerde de Atatürk Havalimanı siyasetin konusu haline geldi. Peki bu konudaki iddialar ve gerçekler ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Konu tamamen teknik. Konunun tartışılması yaklaşan seçimde tamamen bir siyasi malzeme olarak alınmasından çok büyük bir üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.