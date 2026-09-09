İki havalimanı 2002 Türkiye’sini solladı! Tarihi başarı: 8 ayda 81,7 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026'nın ilk 8 ayında 167 milyon 552 bin 966 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini bildirdi. Böylece İstanbul ve Antalya Havalimanları 8 ayda 81,7 milyon yolcuyu ağırladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2026 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 97 bin 625, dış hatlarda ise 106 bin 231 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği, üst geçişlerle birlikte 255 bin 970'e ulaştı. Ağustos ayında hizmet verilen uçak trafiği, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,5 artış meydana geldi." ifadelerini kullandı.

"AĞUSTOS AYINDA HAVALİMANLARIMIZDA 28 MİLYON 794 BİN 764 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ" Bakan Uraloğlu, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 11 milyon 144 bin 749, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 643 bin 496 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, "Ağustos ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 28 milyon 794 bin 764 yolcuya hizmet verildi. Yolcu trafiği, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında; iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,8 artış, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 2,7 artış ve direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,1 artış gerçekleşti." dedi.

Uraloğlu ayrıca, ağustos ayında iç hatlarda 111 bin 397 ton, dış hatlarda 456 bin 124 ton olmak üzere toplamda 567 bin 521 tona ulaşıldığını kaydetti. 8 AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 167,5 MİLYONU AŞTI

Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 667 bin 653, dış hatlarda 611 bin 588 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 619 bin 476'ya ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye geneli havalimanları, iç hat yolcu trafiğinin 71 milyon 625 bin 767, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 858 bin 691 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verdi. 2026 yılı ağustos sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu trafiği, 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,8 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin iç hatlarda 654 bin 295 ton, dış hatlarda 2 milyon 940 bin 674 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 594 bin 969 tona ulaştığını da bildirdi. İSTANBUL HAVALİMANI 56 MİLYON 648 BİN 965 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise ağustos ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 285, dış hatlarda 40 bin 183 olmak üzere toplamda 52 bin 468'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 882 bin 925, dış hatlarda 6 milyon 697 bin 516 olmak üzere toplamda 8 milyon 580 bin 441 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-ağustos döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 82 bin 746, dış hatlarda 282 bin 741 olmak üzere toplamda 365 bin 487 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 934 bin 652, dış hatlarda 44 milyon 714 bin 313 olmak üzere toplamda 56 milyon 648 bin 965 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi. SABİHA GÖKÇEN'DE 33 MİLYON 156 BİN 610 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 413, dış hatlarda 15 bin 530 olmak üzere toplamda 27 bin 943'e ulaştı, yolcu trafiği ise iç hatlarda 2 milyon 329 bin 411, dış hatlarda 2 milyon 812 bin 633 olmak üzere toplamda 5 milyon 142 bin 44 oldu." dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 aylık süreçte iç hatlarda 84 bin 77, dış hatlarda 104 bin 756 olmak üzere toplamda 188 bin 833 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 15 milyon 261 bin 922, dış hatlarda 17 milyon 894 bin 688 olmak üzere toplamda 33 milyon 156 bin 610 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin ağustosta 2 bin 594, 8 aylık dönemde ise 17 bin 903 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.