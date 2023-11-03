İstanbul İtfaiyesi’nde röntgencilik! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler

ZOOM YAPIP İZLEDİLER



Müfettişlerin incelemesi sonrası hazırlanan raporda görüntülerin, İstanbul'un 24 farklı ilçesindeki kameralarla çekilmiş olduğu, Taksim ve Ataşehir'de tanınmış bazı otel ve mekanların içerisinin zoom yapılarak gecenin geç vakitlerinde çekilen görüntüler olduğu, yine görüntülerde bazı ilçelerdeki site içerisindeki binalarda ikamet eden vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.