İstanbul İtfaiyesi'nde röntgencilik! İBB’nin kameralarıyla yatak odalarını dikizlediler
Son dönemde çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı için sık sık eleştirilerin hedefinde olan CHP'li İBB'ye bağlı İtfaiye Dairesi'nde "röntgen" skandalı patladı. İtfaiyede görevli bazı personelin, İBB'ye ait merkezi yerlere yerleştirilen kameraların kontrol sistemine gece geç saatlerde girerek, otel, ev, eğlence mekanı gibi noktaları gözetlediği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.11.2023
07:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
09:33
İBB'nin İtfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilk yardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği İBB'ye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kişilerin ev, otel ve eğlence mekanlarındaki davranışlarını kayıt altına alan görevliler, müfettiş denetlemesinde yakayı ele verdi. Müfettişler geçtiğimiz yıl Şubat ayında İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi'nde denetim yaptı.
Yapılan denetimde şehrin dört bir yanını anlık olarak izleyebilecekleri İBB'ye ait kameralara direkt erişimi olan personellerin, kameralara acil durum, yangın, trafik denetimi gibi amacı olmayan zamanlarda erişim sağladıkları belirlendi.
Erişim sonrası kameraların bazı özelliklerini kullanan birden çok personelin ışığı yanan ikamet yerlerini gözlemlediği, kamera görüntülerindeki görüntüleri anlık olarak kayıt ettikleri ve kurum bilgisayarında depoladıkları tespit edildi.
ZOOM YAPIP İZLEDİLER Müfettişlerin incelemesi sonrası hazırlanan raporda görüntülerin, İstanbul'un 24 farklı ilçesindeki kameralarla çekilmiş olduğu, Taksim ve Ataşehir'de tanınmış bazı otel ve mekanların içerisinin zoom yapılarak gecenin geç vakitlerinde çekilen görüntüler olduğu, yine görüntülerde bazı ilçelerdeki site içerisindeki binalarda ikamet eden vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.