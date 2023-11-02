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Haberler Galeri 100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan 67 ilçe, il statüsüne yükselme potansiyeline sahip. Bu ilçeler, kent merkezlerine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve nüfus yoğunluğu 100 binin üzerindedir. Bu durum, bu ilçelerin idari, ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini ve yeni iller olarak ayrılabileceğini göstermektedir. Peki 100 il 1000 ilçe son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 17:32
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100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

Türkiye'nin idari yapısının evrilmesi ve yeni illerin oluşturulma potansiyeli her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer tarafından paylaşılan bilgilere göre, ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan toplam 67 ilçe, 82. il olma yolunda önemli bir potansiyele sahip. Bu ilçeler, kent merkezlerine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve nüfus yoğunluğu 100 binin üzerinde. Peki 82. il olacak ilçeler neler? 100 il son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

100 İL SON DURUM NE?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

Yürülüğe ne zaman gireceğine ilişkin henüz güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

BANDIRMA

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100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

ADANA KOZAN

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100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

ADANA SEYHAN