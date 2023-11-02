02 Kasım 2023, Perşembe
100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer'in paylaştığı bilgilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yer alan 67 ilçe, il statüsüne yükselme potansiyeline sahip. Bu ilçeler, kent merkezlerine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve nüfus yoğunluğu 100 binin üzerindedir. Bu durum, bu ilçelerin idari, ekonomik ve sosyal açıdan daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini ve yeni iller olarak ayrılabileceğini göstermektedir. Peki 100 il 1000 ilçe son durum ne?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 17:32
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