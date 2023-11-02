100 il olacak ilçeler sıralamasında son harita oluştu! 100. yıla özel 100 il 1000 ilçe olacak mı? Son dakika Meclis son durum...

100 İL SON DURUM NE?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yılı olması sebebiyle daha önce de "100 il, bin ilçe" teklifinde bulunmuştu. Bu açıklama AK Parti tarafından anlamlı bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmelerinde bu konuyu gündeme alırlarsa; Cumhur İttifakı'nın bu konuyu masaya yatırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Hatta il ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılması daha uygun olarak konuşuluyor.

Yürülüğe ne zaman gireceğine ilişkin henüz güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.