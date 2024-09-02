02 Eylül 2024, Pazartesi
İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara'ya uyarı
Son dakika güncel hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Karadeniz'in bir bölümünde de sağanak yağış alarmı verilirken, sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. 5 günlük hava durumu raporunda ise cuma gününe kadar yurdun birçok bölümünde havanın yağmurlu olacağı bildirildi. İşte güncel tahminler...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:52