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İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara'ya uyarı

Son dakika güncel hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Karadeniz'in bir bölümünde de sağanak yağış alarmı verilirken, sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. 5 günlük hava durumu raporunda ise cuma gününe kadar yurdun birçok bölümünde havanın yağmurlu olacağı bildirildi. İşte güncel tahminler...

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 06:52
İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara’ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara’ya uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara’ya uyarı

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara’ya uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul için kuvvetli yağış alarmı! Meteorolojiden Marmara’ya uyarı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyıları ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.