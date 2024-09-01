01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

Global Fire Power her yıl globalfirepower.com üzerinden 'Dünyanın En Güçlü Ordularını sıralıyor. Türk ordusunun başarısı bir kez daha teyit edildi. Özellikle yerli ve milli projelerin artışıyla birlikte Türkiye, askeri kapasitesini daha da güçlendirdi ve birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte, TSK'nın bu sıralamadaki yeri...

Giriş Tarihi: 01.09.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 21:41
Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

Ülkelerin askeri gücüne ilişkin analitik veri tabanları hazırlayan ABD merkezli Global Firepower Kuruluşu, "Dünyanın En Güçlü Orduları 2024" listesini açıkladı.

Araştırma, ülkelerin teknolojik kapasitelerinden askeri birimlerin miktarına, mali durumlarından lojistik yeteneklerine kadar 60'tan fazla faktörü değerlendirerek kapsamlı bir analiz sunuyor.

Bu yılki listede Türkiye, üç sıra yükselerek dikkate değer bir başarı elde etti. Bu sonuçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası alanda giderek daha etkin bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

50 FİNLANDİYA

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

49 ETİYOPYA

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

48 DANİMARKA

Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...

47 ROMANYA