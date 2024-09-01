01 Eylül 2024, Pazar
Dünyanın en güçlü orduları listesi 2024: TSK gücüne güç katıyor! Fransa, Almanya, İran, İsrail...
Global Fire Power her yıl globalfirepower.com üzerinden 'Dünyanın En Güçlü Ordularını sıralıyor. Türk ordusunun başarısı bir kez daha teyit edildi. Özellikle yerli ve milli projelerin artışıyla birlikte Türkiye, askeri kapasitesini daha da güçlendirdi ve birçok ülkeyi geride bıraktı. İşte, TSK'nın bu sıralamadaki yeri...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 21:41