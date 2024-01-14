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Haberler Galeri İsrail'in 100 günlük Gazze'deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail'in 100 günlük Gazze'deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneler, okullar, camiler ve kiliseleri de hedef aldığı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarının üzerinden 100 gün geçerken savaş suçlarını içeren saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü, en az 60 bin kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:50
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İsrail’in 100 günlük Gazze’deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti
Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı.
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İsrail’in 100 günlük Gazze’deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail ordusu, aynı gün savaş durumu ilan ettiğini duyurup, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı ve sonraki süreçte de Gazze'yi işgal etti.

Tel Aviv'in başlattığı Gazze Şeridi'ni büyük yıkıma uğratan ve soykırıma varan saldırılar, 100 gündür devam ediyor.

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İsrail’in 100 günlük Gazze’deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

GAZZE ŞERİDİ'NE GIDA, ELEKTRİK VE YAKIT AKIŞINI KESEN İSRAİL, İNSANİ YARDIMLARI DA ENGELLİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tam kuşatmaya alınacağını ve bölgeye elektrik, gıda ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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İsrail’in 100 günlük Gazze’deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail güçleri, sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelledi; elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti.

Batılı ülkelerin çoğu hariç olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işlediğini vurguladı.

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İsrail’in 100 günlük Gazze’deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" iddia etti. Gallant da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "tüm kısıtlamaları kaldırdığını ve tam taarruza" geçtiğini duyurdu.

Bu açıklamadan sonra İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendirdi. Saldırılarda hedef gözetmeksizin yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler vuruldu.