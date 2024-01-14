İsrail'in 100 günlük Gazze'deki Müslüman soykırımı! İnsanlığın göz yumduğu şehirde ağıtlar göğü titretti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneler, okullar, camiler ve kiliseleri de hedef aldığı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarının üzerinden 100 gün geçerken savaş suçlarını içeren saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü, en az 60 bin kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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