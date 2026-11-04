Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran ile birlikte yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Saran ile WhatsApp yazışmaları için "Mahrem bir konu, cilveleşiyorduk" diyen Cebeci, suçlamaları reddetti. Savcı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istedi. Mahkeme, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Cebeci ve Saran hakkında beraat kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iş insanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılmıştı. SARAN DURUŞMAYA KATILMADI

Açılan davanın bugün yapılan duruşmasına tutuksuz sanık Ela Rumeysa Cebeci ve avukatları katıldı. Sadettin Saran ise duruşmaya katılmadı.

"CİLVELEŞEN İKİ İNSAN" SAVUNMASI

Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmada ilk kez savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci suçlamaları reddettiğini söyleyerek, "Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönemde normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır." dedi.

"SPORCU DİSİPLİNİYLE YAŞADIM"

Cebeci devamında, "İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Bakılınca anlaşılacaktır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Evimde bulunmadı, kanımda idrarımda uyuşturucu bulunmadı. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum" dedi.

"MÜNFERİT BİR DENEME" Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci "Münferit bir denemeydi. Türkiye'de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika'da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim bıraktım. Legal olduğu için orada denedim. Türkiye'de bahsedilen kokainler falan asla görmedim." dedi.