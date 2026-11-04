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Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran ile birlikte yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Saran ile WhatsApp yazışmaları için "Mahrem bir konu, cilveleşiyorduk" diyen Cebeci, suçlamaları reddetti. Savcı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istedi. Mahkeme, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Cebeci ve Saran hakkında beraat kararı verdi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iş insanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açılmıştı.

SARAN DURUŞMAYA KATILMADI
Açılan davanın bugün yapılan duruşmasına tutuksuz sanık Ela Rumeysa Cebeci ve avukatları katıldı. Sadettin Saran ise duruşmaya katılmadı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 2

"CİLVELEŞEN İKİ İNSAN" SAVUNMASI
Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmada ilk kez savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci suçlamaları reddettiğini söyleyerek, "Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönemde normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır." dedi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 3

"SPORCU DİSİPLİNİYLE YAŞADIM"
Cebeci devamında, "İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Bakılınca anlaşılacaktır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Evimde bulunmadı, kanımda idrarımda uyuşturucu bulunmadı. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum" dedi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 4

"MÜNFERİT BİR DENEME"

Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci "Münferit bir denemeydi. Türkiye'de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika'da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim bıraktım. Legal olduğu için orada denedim. Türkiye'de bahsedilen kokainler falan asla görmedim." dedi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 5

CEM YILMAZ'A GÖNDERDİĞİ MESAJ SORULDU
Cem Yılmaz'la aralarında likit esrarla (THC) ilgili geçen konuşmaları Cebeci'ye soruldu. Cebeci, "Yılbaşı gecesi programa gelecekti Cem, ben de brokoli suyu içiyordum. Aramızda bir geyik döndü. Elimde olan vazol sigaraydı. Bir elimde vazol, bir elimde brokoli suyu… Onun fotoğrafını atmıştım ona, THC'den bahsetmem aramızdaki önceki geyiklere istinadendir. O konuşmaların öncesi de vardı." diye cevap verdi. Mahkeme başkanı, Cem Yılmaz'a gönderilen fotoğraftaki sigara için bilirkişi raporu alındığını ve THC esrar içeren elektronik sigara olduğunun tespit edildiğini söyledi. Cebeci bunun üzerine, "Hayır kesinlikle vazoldur." diye cevap verdi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 6

"UYUŞTURUCUNUN SAÇIMDA ÇIKMASINA ŞAŞIRDIM"
Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı hatırlatılan Cebeci, "Filmlerde gördüğüm uyuşturucunun saçımda çıkmasına şaşırdım öfkelendim, 'tekrar test istiyorum' dedim. Sonradan öğrendim ki bulaş konusu binlerce insan üzerinde test edilmiş, makalelere konu bir şey. Ben saçıma bulaştığını anladım. Ben içici olsam kanımda ve idrarımda çıkardı. Ben Adli Tıp'tan çıkınca saçıma bulaş olduğunu anladım. O yüzden ATK'ya saygım sonsuzdur." diye cevap verdi. Duruşma savcısının, "Sadettin Saran size uyuşturucu verdi mi veya başkasına temin etti mi?" sorusuna ise Cebeci, "Hayır kesinlikler hayır." diye cevap verdi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin "Cilveleşiyorduk" savunması dikkat çekti! Saran ve Cebeci hakkında karar verildi 7

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cebeci'nin savunmasının ardından savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmalarını istedi. Mütalaaya karşı konuşan Cebeci, "Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim." diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

SADETTİN SARAN VE ELA RÜMEYSA CEBECİ BERAAT ETTİ
Bu kapsamda kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki "uyuşturucu madde ticareti" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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