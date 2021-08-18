İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde bazı mahallelerde 11 saat boyunca su kesintisi olacak. Bu gelişmelerin ardından kesintinin olacağı vakit ve kesinti yapılacak yerler araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde? İşte haberin detayları...