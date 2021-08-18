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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde bazı mahallelerde 11 saat boyunca su kesintisi olacak. Bu gelişmelerin ardından kesintinin olacağı vakit ve kesinti yapılacak yerler araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2021 15:16
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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince gerçekleştirilecek Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerindeki çalışmalar nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere 11 saat su verilemeyecek. Su kesintisi duyurusunun ardından gözler kesintinin yapılacağı saatlere çevrildi. Peki, 18 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ su kesintisi hangi ilçelerde? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul su kesintisi 18 Ağustos Çarşamba 22:00'de başlayacak. 11 saat sürecek su kesintisi 19 Ağustos Perşembe saat 09:00'da sona erecek.

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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE, MAHALLELERDE?

11 saatlik su kesintisi Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere olacak.

İşte su kesintisi yaşanacak mahalleler:

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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

ARNAVUTKÖY

Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.

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İSKİ su kesintisi: 18 Ağustos İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi hangi ilçelerde?

ÇATALCA

Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri.