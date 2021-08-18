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Haberler Galeri CHP'li Çankaya Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park'ta ağaç katliamı

CHP'li Çankaya Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park'ta ağaç katliamı

Çankaya Belediyesi'nin; Ankara'da Çankaya'nın simge parklarından Kuğulu Park'ta Kavaklıdere semtine ismini veren devasa kavak ağaçlarını kuruttuğu ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nin budama operasyonu sonucu yılların kavak ağaçları "kereste" haline gelirken parka gelen Ankaralılar çok sevdikleri parkın durumuna sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada; "2017 yılında Kuğulupark'ta Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır" iddiasını yalanladı.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:59
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CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

Çankaya Belediyesi'nin; başkentte ünlü Kavaklıdere semtine ismine veren son kavak ağaçlarının bulunduğu Kuğulu Park'ta adeta ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

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CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

Kuruyan ağaçlara son anda müdahale eden Çankaya Belediyesi'nin "şok budama" ile ağaçları kereste haline getirdiği öğrenildi. Belediye ekipleri çok sayıda ağacı da kesti. Kuğulu Park'taki ağaç katliamına Ankaralılar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

Çankaya Belediyesi'nin uzmanların uyarılarına aldırış etmeden Kuğulu Park'taki ağaçların kurumasını seyrettiği öğrenildi. Belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi ve peyzaj mimarı istihdam eden Çankaya Belediyesi Kuğulu Park'taki ağaçları koruyamadı.

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CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu. 10 yıl önce gökyüzünü kaplayan kavak ağaçları birer birer kururken belediyenin son aylarda yaptığı budamalar da ağaçların kurumasına neden oldu

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CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

"KAÇ TANE AĞAÇ ÖLMÜŞ YAZIK"
Ankaralılar başkentin simge parklarından Kuğulu Parkı'nın durumuna sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.