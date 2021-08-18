19 Ağustos 2021, Perşembe
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CHP'li Çankaya Belediyesi'nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park'ta ağaç katliamı
Çankaya Belediyesi'nin; Ankara'da Çankaya'nın simge parklarından Kuğulu Park'ta Kavaklıdere semtine ismini veren devasa kavak ağaçlarını kuruttuğu ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nin budama operasyonu sonucu yılların kavak ağaçları "kereste" haline gelirken parka gelen Ankaralılar çok sevdikleri parkın durumuna sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı açıklamada; "2017 yılında Kuğulupark'ta Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri parkta tespitleri yapmış ve yaşından dolayı çürüme ve devrilme riski bulunan 43 ağaç 2017 yılında budanmıştır" iddiasını yalanladı.
Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 16:59
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