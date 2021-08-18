CHP’li Çankaya Belediyesi’nden büyük skandal! Tarihi Kuğulu Park’ta ağaç katliamı

Zaman içinde bakımsızlıktan kuruyan Kanada cinsi kavakların bakımını yapamayan ve yeni ağaç dikmeye belediye göz göre göre parkın yeşil dokusunun kaybolmasına neden oldu. 10 yıl önce gökyüzünü kaplayan kavak ağaçları birer birer kururken belediyenin son aylarda yaptığı budamalar da ağaçların kurumasına neden oldu



