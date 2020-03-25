Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?
ABD Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde insan bağışıklık sistemi araştırmalarının başında yer alan Prof. Dr. Derya Unutmaz, corona virüs geçirmiş ve iyileşmiş hastaların kanında bulunan antikorların, özellikle hastalığı ağır geçiren veya durumu kritik hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavi şekli olabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:15Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:17