Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

Enfeksiyon hastalıkları ve insan bağışıklık sistemi alanında dünyanın sayılı isimlerinden biri olan ve AIDS virüsü mekanizmalarının çözülmesinde önemli çalışmalara imza atan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, verdiği röportajda bu yöntemin, aşıların veya antiviral ilaçların yokluğunda, hastalığı yavaşlatmanın veya tedavi etmenin anahtarı olabileceğini söyledi ve "Türkiye'nin de acilen bu denemelere başlaması gerekli. Bunun için yeterli altyapı var, sadece iyi bir organizasyonla bu iş başarılabilir" dedi.