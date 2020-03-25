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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

ABD Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde insan bağışıklık sistemi araştırmalarının başında yer alan Prof. Dr. Derya Unutmaz, corona virüs geçirmiş ve iyileşmiş hastaların kanında bulunan antikorların, özellikle hastalığı ağır geçiren veya durumu kritik hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavi şekli olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 13:17
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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

Corona virüs tedavisi için ilk kez Çin'de denenen ve sonuçları yayınlanan bir çalışma, hızla yayılan Covid-19 pandemisinde, bilim dünyası için umut olabilir. "Pasif antikor tedavisi" olarak bilinen bu yöntem, aslında modern aşısının atası sayılıyor.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

Buna göre iyileşmiş hastaların kanında, virüsle savaştığı için bolca bulunan ve virüsün hücreye girmesini engelleyen antikorlar, kandan elde edilen plazma ile hastalığı geçiren kişilere naklediliyor.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

Çin'de küçük bir hasta grubunda yapılan çalışmaya göre, özellikle durumu kritik olan bir hastanın ertesi gün iyileşmeye başladığı bildirildi. Pasif antikor yöntemini hastalar üzerinde denemek için Amerika'da kolları sıvadı.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH (National Institute of Health), Covid-19 geçirip iyileşmiş kişilerin plazmasını hastalar üzerinde denemek için 18 yaş üstü sağlıklı bireylere kan verme çağrısında bulundu.

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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsten kurtuluşun sırrı onların kanında mı?

Enfeksiyon hastalıkları ve insan bağışıklık sistemi alanında dünyanın sayılı isimlerinden biri olan ve AIDS virüsü mekanizmalarının çözülmesinde önemli çalışmalara imza atan Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, verdiği röportajda bu yöntemin, aşıların veya antiviral ilaçların yokluğunda, hastalığı yavaşlatmanın veya tedavi etmenin anahtarı olabileceğini söyledi ve "Türkiye'nin de acilen bu denemelere başlaması gerekli. Bunun için yeterli altyapı var, sadece iyi bir organizasyonla bu iş başarılabilir" dedi.