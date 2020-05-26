İlk kez A Haber'de açıklandı! İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı günü yapmış olduğu açıklamaya göre, bugün 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber açıkladı! İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 22:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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