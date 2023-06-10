10 Haziran 2023, Cumartesi
İETT 2022'de yolda kaldı! Ekrem İmamoğlu ihaleleri yandaşa verdi arızalar yüzde 56 arttı
Son dakika haberi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Muhammet Kaynar, 2022 yılında toplu ulaşımda yaşanan arıza sayısının bir önceki yıla göre yüzde 56,77 oranında arttığını söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İETT bakım ve onarım ihalelerini CHP'li Özgür Karabat'a vermesi gündem olmuştu.
Giriş Tarihi: 10.06.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 14:39
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