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Haberler Galeri Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

Doğum ayı çiçeğinizin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Doğduğunuz ayı temsil eden çiçekler karakteriniz hakkında önemli ipuçları veriyor. Romalılar, aylara özel çiçeklerin kendine has özelliklerinin insan karakterini belirlediğine inanıyor. Doğum ayı çiçeği, yılın her ayını temsil eden çiçeklerdir. Eski zamanlardan bu yana doğum ayı çiçeği ile doğum günü sahibine uygun süslemeler yapılıyor. İşte, aylara göre çiçek isimleri...

Giriş Tarihi: 10.06.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 17:00
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Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

Doğum günlerinde çiçek hediye etmek artık daha kolay olacak! Kişilerin doğduğu ay yetişen çiçeklere doğum çiçeği deniyor. Romalılardan beri insanların karakter özelliklerini belirlediğine inanılan doğum çiçekleri merak konusu oldu. Peki, doğduğunuz ayın çiçeğini biliyor muydunuz? İşte karakter özelliğinizi de oraya çıkan aylara göre çiçek isimleri...

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Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

OCAK AYI

Kardelen ve Karanfil

Ocak ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri kardelen ve karanfildir. Kardelen, sarkık beyaz çan şeklindeki çiçekleri ve ince gövdesiyle kar kaplı alanlarda yetişir. Aşkı, umudu ve saflığı simgeler. Karanfil ise fırfırlı büyük yaprakları ve çeşitli renkleriyle bağlılığı, sevgiyi ve sadakati temsil eder. Ocak ayında doğan kişiler, tutkulu ve bağlı bir kişilik yapısına sahiptirler. Aile değerlerine önem verirler ve sadık arkadaşlardır.

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Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

ŞUBAT AYI

Menekşe ve İris

Şubat ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri menekşe ve iris çiçeğidir. Menekşe, mor renkli yapraklarıyla bilinir ve sadakati, alçakgönüllülüğü ve ruhsal bilgeliği simgeler. İris çiçeği ise geniş mor yapraklarıyla umudu, bilgeliği ve aşkı temsil eder. Şubat ayında doğan kişiler genellikle umut dolu bir bakış açısına sahiptirler. Bilgiye açıktırlar ve yüksek yaşam standartlarına ve kurallara önem verirler.

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Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

MART AYI

Nergis ve Sakura

Mart ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri nergis ve sakuradır. Nergis, baharın neşeli çiçeği olarak bilinir ve sarı renkli yapısıyla şansı ve yeniden başlamayı simgeler. Sakura ya da kiraz çiçeği ise baharın habercisi olarak görülür ve renkleriyle dikkat çeker. Hayatın güzelliklerinin geçici olduğunu hatırlatır. Mart ayında doğan kişiler genellikle gerçekçi, hayalperest ve neşeli bir kişilik sergilerler. İnsanları ve ortamları aydınlatmak isterler.

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Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

NİSAN AYI

Papatya ve Lale

Nisan ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri papatya ve laledir. Papatya, masumiyeti, saflığı ve sadakati temsil eder. Yapraklarındaki renklerle yeni başlangıçları simgeler. Lale ise yüzyıllardır gerçek ve derin aşkla ilişkilendirilir. Nisan ayında doğan kişiler, sevdikleri kişilere derinden bağlanma eğilimindedirler. Yeni başlangıçlara açıktırlar, ancak bazen geçmişe olan bağlılıkları onları zor durumda bırakabilir.