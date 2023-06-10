Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...

MART AYI

Nergis ve Sakura

Mart ayında doğan kişilerin doğum ayı çiçekleri nergis ve sakuradır. Nergis, baharın neşeli çiçeği olarak bilinir ve sarı renkli yapısıyla şansı ve yeniden başlamayı simgeler. Sakura ya da kiraz çiçeği ise baharın habercisi olarak görülür ve renkleriyle dikkat çeker. Hayatın güzelliklerinin geçici olduğunu hatırlatır. Mart ayında doğan kişiler genellikle gerçekçi, hayalperest ve neşeli bir kişilik sergilerler. İnsanları ve ortamları aydınlatmak isterler.