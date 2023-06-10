10 Haziran 2023, Cumartesi
Doğum gününüz hangi çiçeği temsil ediyor? Artık hediye almak daha da kolaylaşacak! İşte aylara göre çiçek isimleri...
Doğum ayı çiçeğinizin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Doğduğunuz ayı temsil eden çiçekler karakteriniz hakkında önemli ipuçları veriyor. Romalılar, aylara özel çiçeklerin kendine has özelliklerinin insan karakterini belirlediğine inanıyor. Doğum ayı çiçeği, yılın her ayını temsil eden çiçeklerdir. Eski zamanlardan bu yana doğum ayı çiçeği ile doğum günü sahibine uygun süslemeler yapılıyor. İşte, aylara göre çiçek isimleri...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 17:00
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