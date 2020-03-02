İdlib'de insanlık dramı! İç savaştan en fazla çocukları etkiliyor!

Rusya ve Esad rejimi ile İran destekli teröristlerin saldırıları yüzünden Türkiye sınır hattına göç eden yüz binlerce sivilin trajedisi sürüyor. İdlibli aileler derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği ve göç etmek zorunda bıraktığı iç savaş, en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar Türkiye'den gönderilen yardımlarla biraz olsun mutlu oluyor. İç savaşta anne ve babasını kaybeden bazı çocuklar ise yakınlarının yanında hayatlarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





