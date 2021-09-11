İdlib şehitleri Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir’e acı veda! Geriye bu mutlu görüntüleri kaldı

'ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HELALLİK ALINMAZ'

Şehidin ailesinin güçlükle ayakta durduğu törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, şehitler için helallik istenemeyeceğini belirterek, "Helallik diye bir şey var ama zaten canlarıyla bütün her şeylerini feda eden bu koç yiğitlerimizden, şehitlerimizden helallik alınmaz. Ama bunun esprisi şu. Biz burada onlara hakkımızı helal etme şerefine ermek için ve onların da umulur ki haklarını bize helal etmelerini beklemek için biz burada bu ikrarı söylüyoruz. Yoksa şehit olan bir insan, artık vatanı için her şeyini feda etmiştir bizim için, milletimiz için" dedi. Mustafa Tekin daha sonra törene katılanlardan helallik istedi.

