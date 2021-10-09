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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti. 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:23
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına" yönelik uygulama gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

12 bin 803 karma ekip ile 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 21 bin 896 okul servis aracı denetlendi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

Denetimlerde 332 servis aracına "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 12 servis aracına "Yayalara İlk Geçiş Hakkı Vermemek" ihlalleri başta olmak üzere toplam
1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 135 okul servis aracı trafikten men edildi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

6 bin 699 ticari taksi denetlendi
81 ilde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada; trafiğin yoğun olduğu saatlerde ve kısa mesafede yolcu almayan taksilere yönelik denetimlerin artırılması için Bakanlığımızca valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda, ticari taksilerde denetlendi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

6.999 ticari taksi denetlendiği uygulamada 203 ticari taksiye cezai işlem yapılırken 28 ticari taksi trafikten men edildi.