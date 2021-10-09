İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına" yönelik uygulama gerçekleştirildi.