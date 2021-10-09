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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Emniyet ve jandarmadan eş zamanlı uygulama: 135 okul servisi trafikten men edildi
İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde 41 bin 815 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleşti. 21 bin 896 okul servis aracının denetlendiği uygulamada, 1.050 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilirken, 135 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda, 203 ticari taksiye cezai işlem düzenlendi, 28 ticari taksi trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 859 şahıs yakalandı.
Giriş Tarihi: 09.10.2021 10:52Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 11:23