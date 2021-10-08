08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde destek elemanı olarak çalışmak üzere 6 bin 132 personel alımı yapılacak. Son dakika duyurusu ile alımın detayları paylaşıldı. Birçok alanda yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular, 25 Ekim-5 Kasım'da Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İş başvurusunda bulunmak isteyenler şartları sorgulamaya başladı. İşte, MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 18:14
  • 1
  • 7
6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları belli oldu mu? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular, 25 Ekim-5 Kasım'da Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Son dakika duyurusunun ardından başvuru yapmak isteyenler şartları sorgulamaya başladı. İşte, MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular, 25 Ekim-5 Kasım'da Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

  • 3
  • 7
6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

  • 4
  • 7
6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Duyuruya göre, belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım 2021 Cuma günü 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu veya e-Devlet 'https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/' adresinden tamamlaması gerekiyor.

  • 5
  • 7
6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...

Adaylar, istenilen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek.