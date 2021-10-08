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6.132 personel alınacak! MEB son dakika açıkladı! MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde destek elemanı olarak çalışmak üzere 6 bin 132 personel alımı yapılacak. Son dakika duyurusu ile alımın detayları paylaşıldı. Birçok alanda yapılacak alımlar için başvuru şartları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular, 25 Ekim-5 Kasım'da Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İş başvurusunda bulunmak isteyenler şartları sorgulamaya başladı. İşte, MEB destek personeli alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Şartları...