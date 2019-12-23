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İBB tarafından durdurulan projeler havadan böyle görüntülendi
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından durdurulduğu belirtilen projelere ilişkin konuştu. Göksu, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda, 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına, uçuk uçuk rakamlarla keşke gelip otoparkı tamamlasalardı" dedi. Durdurulan projeler drone ile havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:03
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