İBB tarafından durdurulan projeler havadan böyle görüntülendi

"11 MİLYARLIK DEVAM EDEN YATIRIMIN YÜZDE 70-80 ARASI DURDURULMUŞ"

İstanbul için gerekli projelerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var ama fiilen duranlar var. Şimdi Silahtarağa vs, iptali deklare edilenler, bendeki bilgi şu; yaklaşık büyükşehir belediyesinin yönetim devri gerçekleşmeden yürütülen 11 milyarlık yatırımı var. Şu anda akıbeti belirsiz birçok proje var. Sadece şunu söyleyeyim; biz AKPli belediyelerden iptal edilen projeleri meclis kararıyla yeniden yatırım planına koydurduk. Orada sadece 60 küsur tane proje vardır. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda. Yani yaklaşık 8 milyarı durdurulmuş durumda. Zaten bize gelen bütçeye de baktığımızda yatırımlar komple durdurulmuş, ancak rutin belki devam edilebilecekler varsa bunlar devam edecek durumda. Çünkü büyükşehir belediyesinin şu andaki temel konsepti; yatırım ya da proje öncelikli değil, daha çok pr öncelikli. Mesela 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına tabi ki kültür sanat konser mutlaka yapılması lazım ama uçuk uçuk rakamlarla onu yapacaklarına keşke gelip buradaki otoparkı tamamlasalardı. Çünkü şu anda İstanbul'daki en acil ihtiyaçlardan birisi otopark" diye konuştu.