İBB Meclisi'nde toplu ulaşım zammı gündemde! AK Parti'li Gökkuş'tan tepki: Teklifi derhal geri çekin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının ilk oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Gündemde, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yapılması planlanan zammı içeren "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" yer aldı. Söz konusu madde, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, zam teklifine tepki göstererek, "Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin" çağrısında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.09.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:18