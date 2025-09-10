İBB Meclisi’nde toplu ulaşım zammı gündemde! AK Parti’li Gökkuş’tan tepki: Teklifi derhal geri çekin

"BU ZAM TEKLİFİ HİÇBİR MATEMATİKSEL VERİYE DAYANMAMAKTADIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugün toplu ulaşıma yeni bir zam teklifiyle Meclise geldiğini dile getiren Gökkuş, "İBB AK Parti Grubu olarak, bu teklifle ilgili kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğunu düşünüyoruz. Öncelikle şunu net olarak ifade edelim. Bu zam teklifi, hiçbir matematiksel veriye, hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır. İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır." diye konuştu.

Gökkuş, toplu ulaşım ücretlerinin üç parametreye göre belirlendiğini aktararak, "Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur." ifadelerini kullandı.