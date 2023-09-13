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Haberler Galeri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Yaptım diyerek algı oluşturdu kokusu çıktı! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Yaptım diyerek algı oluşturdu kokusu çıktı! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında verdiği vaatlerden birini daha yerine getirmedi. Islah çalışmasından sonra etrafına Yaşam Vadisi yapılacağını söylediği Ayamama Deresi için 5 ay önce "Ayamama Yaşam Vadisi çok güzel oldu" ifadesini kullanmıştı. Ancak dereden yükselen kokular İmamoğlu'nun algı çalışması içinde olduğunu çok geçmeden ortaya koydu. Metro çalışmalarına beton döküp projeleri durduran İmamoğlu, 2022 yılında ıslah çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz dediği Ayamama Deresi'ni kaderine terk etti. Fabrika atıklarının karıştığı Ayamama'da kirlilik baş gösterirken etrafa yayılan kötü koku vatandaşları rahatsız ediyor. Islah çalışmalarının yapılmadığı ve suyu 5 ilçeden geçen dereden yayılan pisliğin hastalık riski taşıdığı ön görülüyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 19:13
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Bir vaadini daha yerine getirmedi! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2020 yılında Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinden geçen Ayamama Deresi'nin ıslah edilme çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Bir vaadini daha yerine getirmedi! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

Yaşam Vadisi kapsamında vatandaşa sunduğu projede Ayamama Deresi'nde yeteri kadar ıslah çalışmalarının yapılmadığı ve bölgede projeye dair bir şey olmadığı görüldü. Bunun yanı sıra dere kaderine terk edilirken fabrika atıklarının karıştığı Ayamama suyunun bazı yerlerinde köpürme gözlendi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Bir vaadini daha yerine getirmedi! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

HER ŞEY ÇOK ÇÖP OLDU

Ekrem İmamoğlu, ıslah çalışmalarını 1 yılda bitireceğiz ve etrafına yaşam vadisi kuracağız demişti. Ancak İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla Fatih'in İstanbul'unu çöp kokularına maruz bıraktı. İmamoğlu reklam afişlerine, tatiline, algı operasyonları için fenomenlere harcadığı parayı İstanbullulara çok gördü.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Bir vaadini daha yerine getirmedi! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

DERE KADERİNE TERK EDİLMİŞ DURUMDA

Ayamama Deresi'nde yapılmayan temizlik çalışması sebebiyle etrafa yayılan pis koku vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Bu durum yalnızca insan hayatını değil bölgedeki derenin ekolojik dengesini de bozuyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ayamama şaheseri: Bir vaadini daha yerine getirmedi! Her şey çok güzel olacak dedi her şey çok çöp oldu

RENGİ SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Ayamama'daki kimyasal atıkların derenin rengini de değiştiriyor. Daha önce kırmızı, yeşil, sarı akarken şimdilerde mavi olduğu iddia edildi.